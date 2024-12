Accident d'avion : tous les pays expriment leurs condoléances aux victimes

Photo : YONHAP News

Les dirigeants du monde entier ont adressé leurs condoléances et leur soutien aux familles des victimes de l'accident d'avion, survenu hier à Muan, ainsi qu'au peuple sud-coréen.La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré sur les réseaux sociaux qu'elle avait le cœur brisé en voyant les images du crash. Avant d'exprimer ses plus sincères condoléances à tous les sud-Coréens.Le chancelier allemand Olaf Scholz a lui aussi adressé ses condoléances aux familles endeuillées et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la perte de vies humaines était une tragédie inexprimable. Et d'ajouter qu'il se tenait aux côtés du peuple sud-coréen en cette période de tristesse.Le premier ministre britannique, Kieran Starmer, a retweeté le message dans lequel son ministre des Affaires étrangères, David Lammy, avait adressé ses condoléances aux peuples du pays du Matin clair et de Thaïlande, et à tous ceux qui ont perdu des êtres chers.Le président chinois Xi Jinping a envoyé un télégramme à Choi Sang-mok, le président intérimaire, pour exprimer ses plus sincères condoléances aux victimes.Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a également envoyé un message de sympathie et présenté ses condoléances aux familles des victimes.Le pape François, lors d'une messe au Vatican, a déclaré qu'il priait pour les victimes, les survivants et leurs familles.Le président américain Joe Biden a également publié une déclaration dans laquelle il se dit profondément attristé. Et d'ajouter que les États-Unis étaient prêts à fournir toute l'assistance nécessaire.