Accident d'avion : la boîte noire partiellement endommagée, une analyse en cours

Photo : YONHAP News

La boîte noire de l'avion impliqué dans l'accident meurtrier d’hier a été récupérée et sera étudiée au centre d'analyse expérimentale de l'aéroport de Gimpo.Lors d’un briefing tenu ce matin, le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports a annoncé le transfert de l’appareil au centre d’analyse dans la matinée. Il a expliqué que l'enregistreur de vol, dont l'extérieur était partiellement endommagé, devrait être examiné pour évaluer sa possibilité d'analyse.En parallèle, les communications entre la tour de contrôle et l'avion feront l'objet d'un examen approfondi, tandis que des entretiens avec les contrôleurs aériens sont prévus pour reconstituer avec précision les circonstances de l'accident.Selon le ministère, l’avion avait reçu un avertissement concernant une activité aviaire avant de déclarer une urgence en raison d’une collision avec des oiseaux. Il aurait atterri aux deux tiers de la piste, glissant ensuite jusqu'à en dépasser l’extrémité.Enfin, le ministère a indiqué qu’un total de 101 avions du même modèle, le B-737 800, sont actuellement en exploitation en Corée du Sud. Il prévoit de procéder à une inspection complète de tous ces appareils.