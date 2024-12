Accident d'avion : gestion de la catastrophe et identification des victimes en cours

Photo : YONHAP News

Les familles des victimes de l’accident d’avion, survenu hier à l’aéroport international de Muan, surveillent l'avancement du processus d’identification des corps dans un abri temporaire installé sur place.À ce jour, les empreintes digitales de 151 des 179 victimes décédées ont été prélevées, permettant d’identifier formellement 141 d’entre elles. Les corps ont été transférés dans une morgue temporaire aménagée dans un hangar de l’aéroport. Une fois l’installation d’un entrepôt frigorifique achevée dans l’après-midi, ils y seront conservés jusqu’à la finalisation des procédures funéraires.Cependant, l’identité de 28 victimes reste à vérifier, certaines étant présumées mineures ou non identifiables par empreintes. Des analyses complémentaires, telles que des comparaisons ADN avec les membres de leur famille, devront être réalisées, ce qui pourrait prolonger les délais. Les médecins légistes du Service national de médecine légale (NFS), ainsi que les procureurs et enquêteurs du parquet du district de Gwangju, ont été envoyés sur place pour accélérer les autopsies et les examens.Les pompiers, quant à eux, se concentrent sur la récupération des effets personnels autour du point d’impact initial de l’avion et des débris de la carlingue. Une nouvelle recherche est aussi en cours à l’extérieur de l’aéroport.Par ailleurs, les familles des victimes ont formé une association de proches endeuillés, et ont annoncé qu’elles suspendraient toutes les procédures, y compris celles liées aux funérailles, jusqu’à l'identification complète des corps. Certaines ont exprimé le souhait de les récupérer rapidement pour rentrer chez eux, à condition qu’un accord puisse être trouvé avec Jeju Air et le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports.