Accident d’avion : Cho Tae-yul présente ses condoléances à toutes les victimes et leurs familles, y compris les deux Thaïlandais

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères a exprimé ses condoléances sincères à toutes les victimes de la catastrophe aérienne de Jeju Air et à leurs familles. Dans un message publié aujourd'hui sur le réseau social X, il a déclaré : « L'accident tragique de l'avion survenu à l'aéroport international de Muan nous a profondément choqués et attristés. »Cho Tae-yul a ajouté : « Il est particulièrement douloureux de savoir que de nombreuses vies précieuses ont été perdues, y compris celles de deux citoyens thaïlandais qui se trouvaient à bord. »Hier, aux environs de 9h du matin, le vol 7C2216 de Jeju Air, en provenance de Bangkok en Thaïlande, transportant 175 passagers et six membres d'équipage, soit un total de 181 personnes, a subi un accident alors qu'il tentait d'atterrir sur la piste de l'aéroport international de Muan. Cet accident a coûté la vie à 179 personnes tandis que deux membres d'équipage ont survécu.La Première ministre thaïlandaise, Paetongtarn Shinawatra, a également exprimé ses condoléances aux familles des victimes et aux blessés via le réseau social X. Elle a en outre ordonné au ministère thaïlandais des Affaires étrangères d'apporter une aide rapide aux familles des victimes thaïlandaises et de lui fournir régulièrement des rapports détaillés sur la situation.Par ailleurs, l'ambassade de Thaïlande en Corée du Sud a annoncé qu'elle avait demandé au cabinet de la Première ministre thaïlandaise l'autorisation de mettre le drapeau national en berne pendant une semaine, jusqu'au 4 janvier de l'année prochaine, en hommage aux victimes et en soutien à leurs familles.