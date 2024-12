Célébrations du Nouvel an : plus de 10 000 policiers mobilisés

Photo : YONHAP News

La Police prendra en charge la gestion de la sécurité lors des célébrations du Nouvel An à travers le pays, en prévision de la grande affluence attendue.La Police nationale a annoncé aujourd'hui que des événements tels que des cérémonies de dernier coucher et de premier lever du soleil sont prévus dans 296 lieux à travers le pays. Pour garantir la sécurité, plus de 11 300 policiers seront mobilisés.En particulier, environ 50 000 personnes sont attendues pour la cérémonie traditionnelle de la cloche du réveillon, qui se tiendra à Jongno, à Séoul. La police prévoit de déployer environ 1 500 agents à partir de 18 heures le 31 décembre et de mettre en place des restrictions de circulation, notamment sur l'avenue Jongno.À Ulsan, près du site de Ganjeolgot, où se déroulera une cérémonie pour le lever du soleil, les autorités locales estiment une affluence de 130 000 personnes. En réponse, environ 180 policiers seront mobilisés pour assurer la sécurité.La Police nationale a précisé qu'un système de coopération sera mis en place avec les collectivités locales, les pompiers et d'autres institutions concernées. Le jour des événements, des centres de commandement conjoints seront installés sur place, et un réseau de communication pour la sécurité civile sera utilisé pour gérer efficacement les situations en temps réel.