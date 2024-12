Accident d'avion : les groupes civiques exigent une enquête approfondie et des mesures de prévention

Photo : KBS

Les organisations civiques ont appelé à une enquête approfondie sur les causes de la catastrophe aérienne et à la mise en place de mesures pour prévenir toute récurrence de ce type d'incident.Dans une déclaration publiée ce matin, la Coalition des citoyens pour la justice économique (CCEJ) a d’abord exprimé ses plus sincères condoléances aux victimes et à leurs familles. Elle a ensuite souligné que le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports, ainsi que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, devraient adopter des mesures adaptées pour éviter de telles tragédies.L’organisation a également insisté sur la nécessité d'imposer des sanctions en cas de négligence professionnelle ou de responsabilités identifiées. Et d’ajouter que, selon les résultats de l'enquête, Jeju Air et ses responsables pourraient être poursuivis et condamnés en vertu de la loi sur la punition des accidents majeurs.De son côté, la Solidarité du peuple pour une démocratie participative (PSPD) a souligné que le gouvernement devrait faire tout son possible pour remplir correctement son rôle de tour de contrôle dans la gestion et le traitement de la catastrophe.