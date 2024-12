Accident d'avion : la présidente d'Aekyung Group présente ses excuses aux victimes et à leurs familles

Photo : YONHAP News

La présidente d’Aekyung Group, maison mère de Jeju Air, a fait part hier de ses condoléances aux victimes de la catastrophe aérienne survenue à l’aéroport international de Muan et a présenté ses excuses aux familles des défunts.Dans un communiqué public, Chang Young-shin s’est aussi excusée auprès des citoyens partageant le choc et la douleur de cet incident. Elle a partagé sa profonde empathie envers la tristesse et la souffrance vécues par de nombreuses personnes à la suite de cet accident. Elle a déclaré reconnaître pleinement la lourde responsabilité qui lui incombe.Chang a promis de déployer tous les efforts nécessaires, non seulement au sein de Jeju Air, mais également au niveau du groupe, pour gérer rapidement la situation. Elle a aussi souligné son engagement à faire tout son possible pour déterminer les causes de la tragédie et mettre en place les mesures appropriées en conséquence.Chang a conclu en déclarant qu'elle coopérerait activement avec les autorités compétentes pour l’enquête, tout en prêtant attention aux voix des familles des victimes et en leur fournissant tout le soutien nécessaire. Elle a terminé son communiqué en renouvelant ses excuses aux défunts, à leurs familles et à l'ensemble des citoyens.Le groupe AK Holdings, société mère d'Aekyung Group, est l’actionnaire principal de Jeju Air avec 50,37 % des actions.