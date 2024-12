Nouvel an 2025 : les représentants religieux présentent leurs vœux

Photo : KBS News

Pour la nouvelle année 2025, les principaux dirigeants religieux de la Corée du Sud ont adressé leurs vœux à leurs concitoyens.Le vénérable Jinwoo, chef de l’ordre Jogye, le premier ordre bouddhique du pays, a déclaré que la solution idéale pour mettre fin à divers conflits et la réconciliation est « la communication ». Il a déclaré que pour que tous celles et ceux qui ont été blessés, par la récente situation politique et autres causes, l’ordre Jogye s'engageait à mener une campagne de méditation pour qu’ils retrouvent la paix de l’âme.Monseigneur Pierre Chung Soon-taick, archevêque de Séoul, a pour sa part, affirmé que la soudaine déclaration de la loi martiale, par le président de la République, a laissé de profondes plaies à tout le monde. Avant de faire part de son souhait que l’année à venir soit remplie de paix et d’espoir avec Dieu.Quant au président du UCCK, qui représente les églises protestantes, il a exprimé ses vœux pour que 2025 soit l’année qui guérisse les blessures de notre société. Appelant à surmonter l’antagonisme et à réaliser la réconcilation, Kim Jong-hyup a promis de faire des efforts pour que les plus démunis puissent prendre un nouveau départ dans l’amour. Il n’a pas oublié de rappeler que la paix et la réunification sont chères à Dieu et a dit prier pour les habitants du Nord.