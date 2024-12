Nouvel an 2025 : les personnalités du milieu économique adressent leurs vœux

Photo : YONHAP News

En cette fin d’année, les personnalités du milieu économique ont présenté leurs vœux du Nouvel an.Pour le président de la Fédération coréenne des employeurs (KEF), Sohn Kyung-shik, la Corée du Sud fait face actuellement à un gigantesque chaos, provoqué par l’instabilité politique et la crise écomique. Pour le surmonter, il a proposé l’aménagement du système pour que les sociétés du pays du Matin clair puissent concurrencer librement leurs rivales étrangères. Avant d’ajouter, qu’en 2025, la KEF allait communiquer plus étroitement avec les entrepreneurs et coopérer davantage avec les travailleursQuant au patron de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corée (KCCI), il a souligné que la formule de croissance du passé n’était plus valable. Pour le futur, Chey Tae-won a appelé à une réforme audacieuse.