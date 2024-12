KBS : annulation du Countdown Show Light Now 2025

Photo : YONHAP News

Le spectacle pour le compte à rebours de la nouvelle année de la KBS, intitulé « Countdown Show Light Now 2025 », a été annulé. D’après la maison-mère de KBS WORLD, cette décision a été prise pour partager la tristesse avec tous les citoyens à la suite de l’accident de Jeju Air.Un message d’annulation doit être expédié aux 1 500 personnes qui avaient été tirées au sort parmi les 19 420 candidats. Réunis devant la Poste centrale ou devant le grand magasin Shinsegae à Myeongdong, ces invités devaient assister au spectacle de chants et de danses de célèbres artistes, appréciés de toutes les générations.En cette période de deuil national, tout en rapportant les dernières nouvelles du drame, la radio-télévision publique sud-coréenne a également modifié une grande partie de sa programmation de fin d'année 2024 et du début d'année 2025.