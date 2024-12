Photo : YONHAP News

Le soleil sera de sortie en ce dernier jour de 2024 pour accompagner les sud-Coréens vers la nouvelle année et leur donner du baume au cœur.Du côté des températures, une baisse est à noter par rapport à hier mais les valeurs restent supérieures à la normale. Il fait actuellement -1°C à Séoul, 2°C à Jeonju, 4°C à Gwangju et 5°C à Ulsan. Cet après-midi, il est attendu 4°C dans la capitale, 6°C à Daejeon, 7°C à Daegu et 9°C à Busan.Demain, pour le premier jour de 2025, la météo s’annonce satisfaisante pour observer le premier lever du soleil. Le ciel sera dégagé toute la journée et les températures seront un peu plus chaudes qu’aujourd’hui.