Accident d’avion : les inspections sur le site se poursuivent

Photo : YONHAP News

A Muan, les inspections sur le site de l'accident et la collecte des effets personnels se poursuivent pour déterminer les causes exactes de la catastrophe. Sur place, seuls des débris calcinés de l’appareil ainsi qu’une partie de la queue subsistent.Les enquêteurs du Conseil national de la sécurité des transports (NTSB) des États-Unis et des représentants de Boeing, le constructeur de l'appareil, devraient commencer leur investigation sur place dès aujourd'hui.Les boîtes noires, comprenant l'enregistreur de données de vol (FDR) et l'enregistreur vocal du poste de pilotage (CVR), avaient été récupérées dimanche, le jour même de l'accident. Les autorités projettent d'examiner d’éventuelles collisions avec des oiseaux, des anomalies des moteurs ou encore les causes du dysfonctionnement du train d'atterrissage.Des vérifications seront également menées pour savoir si les installations du système de radiogoniométrie de l’aéroport ont contribué à aggraver la tragédie. Les problèmes structurels potentiels liés à la piste de 2 800 mètres, considérée comme relativement courte par rapport à d’autres aéroports, seront aussi étudiés.