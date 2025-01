Photo : YONHAP News

Après un jour de congé afin de célébrer la nouvelle année 2025, les sud-Coréens ont repris ce jeudi le chemin du travail sous le soleil. Celui-ci restera présent toute la journée sur l’ensemble du territoire, à l’exception du centre du pays qui verra passer quelques nuages.Côté températures, ce matin il fait -3°C à Séoul et Daegu, 1°C à Gangneung, 3°C à Busan et 6°C sur l’île de Jeju. Dans l’après-midi, il est prévu 6°C dans la capitale, 7°C à Daejeon et Jeonju ainsi que 12°C à Busan.