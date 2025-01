Yoon affiche à ses partisans sa détermination à se battre jusqu’au bout

Photo : YONHAP News

En amont de l’exécution du mandat d’arrêt à l’encontre de Yoon Suk Yeol, ses partisans convergent vers le quartier de Hannam, où se trouve sa résidence officielle, pour protester contre sa destitution et pour empêcher son arrestation.Hier soir, le président suspendu leur a adressé un message de vœux pour la nouvelle année. En les qualifiant de « citoyens patriotes », il les a remerciés de « se donner la peine d’être présents aussi nombreux afin de protéger l’ordre constitutionnel et la démocratie libérale ». Et d’ajouter les regarder en temps réel sur YouTube.Concernant la situation politique, le dirigeant conservateur a réitéré que les « forces hostiles à l’Etat mettent le pays en péril », et qu’il « se battra jusqu’au bout avec ses supporteurs pour le défendre ».Le message, imprimé sur une feuille de papier et signé par Yoon lui-même, a été transmis à un organisateur des rassemblements par le biais d’un employé de la résidence.