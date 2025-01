Exportations : niveau historique en 2024

Photo : YONHAP News

Les exportations ont enregistré leur 15e mois consécutif de croissance positive en décembre. Selon les chiffres officiels publiés hier par le ministère de l’Industrie et du Commerce, le mois dernier, les expéditions ont progressé de 6,6 %, en rythme annuel, pour s’élever à 61,4 milliards de dollars.Grâce à cette belle performance, leur montant a totalisé 684 milliards en 2024. C’est un record historique. Ce sont les semi-conducteurs qui ont largement contribué à l’embellie. Leurs ventes hors des frontières ont en effet bondi de 44 % en un an. D’autant que ces puces électroniques représentent un cinquième de l’ensemble des exportations sud-coréennes.Quant aux exportations automobiles, elles ont atteint un peu plus de 70 milliards, un niveau similaire à celui de 2023. Les ventes de navires ont elles aussi grimpé de 18 %, à 26 milliards.En ce qui concerne les importations, elles ont reculé de 1,6 % sur l’ensemble de l’année 2024, à 632 milliards de dollars. Au final, l'excédent commercial s’est élevé à 52 milliards. Jamais les chiffres n’ont été aussi importants depuis 2018.A noter que pendant les neuf premiers mois de l’année dernière, le pays du Matin clair a été le sixième exportateur mondial, selon le classement de l’Organisation mondiale du commerce (OMS).