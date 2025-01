Terraform Labs : Kwon Do-hyung a été extradé vers les Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Après plusieurs rebondissements judiciaires au Monténégro, Kwon Do-hyung a finalement été extradé vers les Etats-Unis, et non pas vers son pays d’origine. Les autorités compétentes locales l’ont remis mardi au ministère américain de la Justice. Un revers pour le jeune entrepreneur, qui avait souhaité être jugé à Séoul.Le fondateur sud-coréen de Terraform Labs était réclamé par les deux pays pour son rôle dans l’effondrement de son entreprise, qui avait développé les cryptomonnaies terra et luna. En 2022, la faillite de sa société avait causé environ 40 milliards de dollars de pertes à ses investisseurs du monde entier. Depuis, il était en cavale à Singapour et à Dubaï, entre autres.Pour rappel, Kwon avait été arrêté en mars 2023 à l’aéroport de Podgorica, la capitale monténégrine, alors qu'il se préparait à repartir pour Dubaï, en possession d'un faux passeport costaricain.