Au lieu du premier lever de soleil, les citoyens se sont rendus au mémorial

Photo : YONHAP News

Le premier jour de la nouvelle année, de nombreux citoyens ont choisi de rendre hommage aux victimes du crash de Jeju Air en se rendant au mémorial commun, plutôt que d’assister au traditionnel lever de soleil.Le 1er janvier, le mémorial installé à l’aéroport de Muan a vu une affluence constante de personnes venues partager la douleur des familles. Dans la journée, la file d’attente dépassait les deux heures. Les autorités ont envoyé des messages de sécurité pour conseiller aux visiteurs de se diriger vers d’autres mémoriaux.Les escaliers reliant les 1er et 2e étages de l’aéroport se sont transformés en une véritable « échelle des souvenirs », recouverts de notes manuscrites laissées par les visiteurs. Le grillage entourant la piste d’atterrissage, situé à proximité du lieu de l’accident, a été couvert sur près de 100 mètres de fleurs, de nourritures et de lettres en hommage aux victimes.Les familles des victimes du naufrage du Sewol se sont également rendues au mémorial, exprimant leur profonde tristesse et leur volonté de soutenir les familles endeuillées qui traversent une douleur similaire.Des mémoriaux installés dans 90 lieux à travers le pays ont également accueilli une procession ininterrompue de visiteurs venus rendre hommage tout au long de la journée.À l’aéroport de Muan, où se rassemblent les proches, des centres de soutien psychologique et de traitement des traumatismes ont été mis en place. Nombreux parmi eux ont rapporté des traumatismes après avoir participé aux procédures d’autopsie et de certification des décès.