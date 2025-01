Yoon Suk Yeol pourrait être arrêté aujourd’hui

Photo : YONHAP News

L’arrestation de Yoon Suk Yeol semble imminente. Le Bureau d’enquête sur les crimes des hauts fonctionnaires (CIO), qui enquête sur le président pour des accusations de trahison, devrait potentiellement exécuter le mandat d’arrêt à son encontre dès le 2 janvier. Le délai pour son exécution court jusqu’au 6 janvier, ce qui laisse désormais quatre jours.Yoon a adressé hier soir à ses partisans rassemblés près de sa résidence officielle un message dans lequel il a réitéré qu’il allait se battre jusqu’au bout. Des affrontements physiques et des accidents imprévus sont donc redoutés lors de l’exécution du mandat.Le CIO se concerte avec la Police sur le moment précis et les modalités de cette opération, la première dans l’histoire du pays. Ils discutent en même temps de la possibilité de mobiliser des forces de l’ordre.De leur côté, les avocats du chef de l'Etat mettent en avant que ces forces de l’ordre n’ont pas le droit d’exécuter le mandat. Si tel est le cas, elles seront appréhendées par la garde présidentielle et les citoyens.La tension monte d’un cran aux alentours de la résidence, situé dans le quartier de Hannam, dans le centre de Séoul. Depuis tôt ce matin, les soutiens et les opposants du dirigeant destitué par le Parlement s’y rassemblent. Les premiers exigent son arrestation rapide, les seconds veulent l’empêcher.