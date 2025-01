Cour constitutionnelle : deux nouveaux juges prennent leurs fonctions

Photo : YONHAP News

Ce jeudi, les deux nouveaux juges de la Cour constitutionnelle ont officiellement pris leurs fonctions. Il s’agit de Jeong Gye-seon et Cho Han-chang.Leur nomination, validée mardi dernier par le président par intérim, Choi Sang-mok, pourvoit deux des trois sièges vacants de l’institution, qui doit sceller le sort de Yoon Suk Yeol. Le débat sur le quorum nécessaire faiblit désormais.Lors d’une cérémonie marquant leur entrée en fonction, les nouveaux juges ont tous deux promis de trancher tous les sujets, de manière transparente et indépendante, selon la Constitution et les lois.Le premier dossier urgent qui les attend concerne la confirmation ou non de la décision parlementaire de destituer Yoon. La deuxième audience préliminaire doit avoir lieu dès demain. Les désormais huit juges devraient alors faire le point sur les litiges entre l’Assemblée nationale et l’équipe juridique du chef de l’Etat suspendu. Sans oublier de se coordonner sur la date de la prochaine audience.La Cour semble accélérer les choses afin de rendre son verdict avant le départ à la retraite de deux de ces huit membres, prévu le 18 avril.