Squid Game 2 : record d’heures de visionnage dans le monde

Photo : YONHAP News

La saison 2 de « Squid Game » a été regardée près de 5 milliards d’heures dans le monde, devenant ainsi le contenu le plus visionné sur Netflix lors de sa semaine de lancement.Selon le site officiel Netflix Top 10, pour la quatrième semaine de décembre, « Squid Game 2 » a cumulé un total de 487,6 millions d’heures de visionnage. En divisant ce chiffre par la durée totale de la série, cela équivaut à environ 68 millions de visionnages.Non seulement la série occupe la première place dans la catégorie des séries télévisées non anglophones, mais elle a également enregistré des heures de visionnage écrasantes par rapport aux autres contenus, qu’ils soient en anglais ou non, sur la même période.Sur une base hebdomadaire, la saison 2 se classe désormais au deuxième rang, derrière la saison 1 qui avait accumulé 571,76 millions d’heures de visionnage en octobre 2021. « Squid Game 2 » a également pris la première place dans 92 pays, dont les États-Unis, la France, le Japon, l’Inde et l’Australie.