220 607, c’est le nombre de visiteurs étrangers que le Musée national d’art moderne et contemporain de Corée (MMCA) a accueilli en 2024. C’est près de 10 000 individus de plus comparés à l’année précédente, et du jamais vu depuis l’ouverture de l’établissement.Ce sont les Américains qui étaient les plus nombreux à venir admirer les œuvres exposées (27 %). Ils sont suivis de près par les Européens (26,4 %). Viennent ensuite les Chinois (18,8 %) et les Japonais (8,5 %).