L’arrestation de Yoon Suk Yeol est imminente

Photo : YONHAP News

L’opération de l’exécution du mandat d’arrêt à l’encontre de Yoon Sul Yeol a commencé. Les membres du Bureau d’enquête sur les crimes des hauts fonctionnaires (CIO), qui enquêtent sur le président de la République destitué par le Parlement, sont partis ce matin à 6h15 de Gwacheon et viennent d’arriver devant sa résidence officielle dans le quartier de Hannam à Séoul.Pour que tout se déroule sans heurt, plus de 2 700 policiers ont été mobilisés. Le chef de l’Etat avait déclaré, le Jour de l’an, qu’il se battrait jusqu’au bout. Les affrontements entre ceux qui le soutiennent et ceux qui s’opposent à lui sont ainsi envisageables.La tension est montée d’un cran sur le site où cette arrestation, première du genre dans l’Histoire du pays, doit se dérouler. Le délai pour son exécution, rappelons-le, court jusqu’au 6 janvier.