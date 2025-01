Photo : YONHAP News

Si le ciel restera dégagé sur l’ensemble du territoire à l’exception de l’île de Jeju et de la côte ouest qui pourront voir tomber quelques flocons de neige, les températures baisseront ce vendredi. Il est attendu une diminution de celles-ci d’environ 3 à 6 degrés par rapport à hier.Ainsi, ce matin, il fait -5°C à Séou, -10°C à Chuncheon, -6°C à Andong et 0°C à Busan. Cet après-midi, il est attendu 3°C dans la capitale, 4°C à Daejeon et Jeonju ainsi que 7°C à Busan.Ce samedi, le temps sera similaire à aujourd’hui pour l’ensemble des régions. En revanche, dimanche, la légère hausse du mercure pourrait s’accompagner de neige sur le nord et le centre du pays.