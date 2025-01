Terraform Labs : Kwon plaide non coupable dans l'affaire de l'effondrement de Terra et Luna

Photo : YONHAP News

Le procès de Kwon Do-hyung a débuté aux Etats-Unis. L’homme clé du scandale de l'effondrement des cryptomonnaies Terra et Luna a affirmé hier son innocence pour les accusations de fraude devant le tribunal fédéral de New York. Selon les agences de presse AP, Reuters et Bloomberg, il a exprimé cette position par l'intermédiaire de son avocat.Le sud-Coréen a également refusé, toujours à travers son avocat, d'être libéré sous caution. Il n'a fait aucune autre déclaration en dehors de reconnaître qu'il comprenait l'anglais.Pour rappel, en mars 2023, Kwon avait été arrêté à l'aéroport international de Podgorica au Monténégro. Il a été extradé le 31 décembre 2024 vers les USA. Si Kwon est reconnu coupable de toutes les accusations criminelles portées contre lui, la peine maximale pourrait atteindre 130 ans de prison.