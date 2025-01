La Corée du Nord présente le chaos politique au Sud

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a rapporté la situation au sud du 38e parallèle après l'adoption de la motion de destitution du président Yoon Suk Yeol au Parlement, via le Rodong Sinmun.Le journal officiel du Parti des travailleurs a indiqué ce matin que, depuis la déclaration de l'état d'urgence du 3 décembre, le Sud voyait une série de destitutions et la délivrance d’un mandat d'arrêt contre le président de la République. Avant de souligner que cela conduisait à un dysfonctionnement du gouvernement et à une intensification du chaos social et politique.Le quotidien a également détaillé la destitution du Premier ministre Han Duck-soo, qui assurait les fonctions de président par intérim, l'exécution imminente du mandat d'arrêt contre le chef de l'Etat par le Bureau d'enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO), ainsi que les conflits entre partis politiques concernant ces destitutions successives.Pyongyang avait rapporté le 16 décembre, deux jours après l'adoption de la motion de destitution de Yoon, les nouvelles concernant la situation politique du Sud. Il n'avait pas fait de commentaires depuis.