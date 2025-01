Construction : les contrats à l’étranger dépassent les 1 000 milliards de dollars

Photo : YONHAP News

Les entreprises sud-coréennes ont franchi en décembre 2024 le seuil des 1 000 milliards de dollars en cumul de contrats de construction à l'étranger. Cela fait 59 ans que le premier a été signé par Hyundai E&C. C’était en novembre 1965, pour la construction d’une autoroute en Thaïlande.Selon le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports ce matin, le montant totale des contrats à l'étranger en 2024 n'a pas atteint l'objectif du gouvernement de 40 milliards de dollars. Cependant il s’agit de son niveau le plus élevé depuis 2015.En 2023, les contrats au Moyen-Orient représentaient 34 % du total des contrats à l'étranger. L’année suivante, leur part atteignait environ 50 %. En particulier, les constructeurs du pays du Matin clair comme Hyundai E&C, Samsung E&C et GS E&C ont réussi à obtenir des contrats à grande échelle en Arabie saoudite, ce qui a contribué à améliorer les résultats.Malgré ces bonnes performances, Séoul ne peut pas s’en réjouir pleinement. Le ministère avait prévu une grande cérémonie pour célébrer cette réalisation, mais celle-ci a été annulée à la suite des incidents récents, tels que la destution par le Parlement du président Yoon Suk Yeol et l'accident de l'avion de la compagnie Jeju Air.