Crash de Jeju Air : les adieux se poursuivent tout comme les opérations de récupération des corps

Photo : YONHAP News

Le transport des corps des victimes pour l’inhumation se poursuit, six jours après l’accident de l'avion de la compagnie Jeju Air à Muan. Cinq personnes trouveront aujourd’hui le repos éternel après avoir quitté les maisons funéraires de Gwangju, Yeosu et Damyang dans le Jeolla du Sud, en présence de leurs proches en deuil.Plus de 150 000 citoyens ont visité les 100 chapelles ardentes communes, installées à travers le pays, pour rendre hommage aux victimes de la catastrophe. Les familles ont exprimé hier leur souhait de maintenir ces lieux de commémoration au moins jusqu'au 49e jour après le décès, en suivant la tradition bouddhiste. Elles ont souligné qu’après les funérailles, sans un espace de recueillement, il serait plus difficile de discuter entre elles et de recevoir du réconfort.Par ailleurs, les policiers, l’armée et les pompiers poursuivent les opérations de récupération des corps et des effets personnels des victimes, conformément aux volontés des familles.Pour rappel, le vol 7C2216, en provenance de Bangkok en direction de l'aéroport de Muan, a percuté des installations aéroportuaires à 9h03 le 29 décembre, au moment de l’atterrissage. La majeure partie de l’avion a été ravagée par les flammes, faisant 179 morts parmi les 181 personnes à bord.