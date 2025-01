Industrie de défense : les exportations reculent pour la 2e année

Photo : YONHAP News

Les exportations d’armes de la Corée du Sud ont diminué ces deux dernières années. Selon les données fournies par l’Administration du programme d’acquisition de la défense (DAPA) au député Yu Yong-weon, les ventes se sont élevées à 17,3 milliards de dollars en 2022, avant de baisser à 13,5 milliards l’année suivante. En 2024, elles ont atteint 9,5 milliards de dollars, en dessous de l’objectif gouvernemental fixé entre 15 et 20 milliards.L’année dernière, le pays du Matin clair a conclu 15 grands contrats. Notamment, un avec l’Irak pour le missile sol-air « Cheongung-II » d’une valeur de 2,79 millions de dollars, et un autre avec la Pologne pour des lance-roquettes multiples « Chunmoo » et des obusiers automoteurs « K-9 ».Cette année, les exportations sont estimées à environ 24 milliards de dollars, dont un contrat de 7 milliards de dollars pour des chars K2 destinés à la Pologne et un projet d’acquisition d’armement de 1 milliard avec l’Arabie saoudite.L’élu du PPP a déclaré que l’instabilité politique liée à la proclamation de la loi martiale pourrait avoir des répercussions négatives sur l’industrie militaire, mais que les activités des 36 principaux fabricants sud-coréens se déroulent comme avant.