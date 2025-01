Webtoon : le chiffre d’affaires dépasse 2 000 milliards de wons en 2023

Photo : YONHAP News

L’industrie sud-coréenne du webtoon est un plein essor. En 2023, son chiffre d’affaires a franchi la barre des 2 000 milliards de wons, soit 1,3 milliard d’euros. C’est une première.Selon un rapport publié hier par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et l'Agence sud-coréenne des contenus créatifs (KOCCA), le secteur a généré une recette de 2 189 milliards de wons. Il s’agit d’une hausse de 19,7 % en glissement annuel. Il continue de croître depuis 2018, année de la première étude.La majeure partie des revenus provient des plateformes de webtoon qui représentent 64,4 % du total. Côté exportations, le Japon reste le principal marché (40,3 %), suivi de l’Amérique du Nord (19,7 %). Viennent ensuite la Chine, l’Asie du Sud-est et l’Europe.Cependant, malgré ce succès, les rémunérations des créateurs restent faibles. Le revenu médian annuel des auteurs ayant publié leurs œuvres tout au long de l’année s’est élevé à seulement 38 millions de wons ou 25 000 euros. Un chiffre équivalent à près de la moitié de celui des ménages composés de quatre personnes.De plus, leurs conditions de travail se sont encore aggravées. Les webtoonists consacrent en moyenne 5,9 jours par semaine à la création, soit 0,1 jour de plus que l’année précédente. Chaque jour, ils travaillent 10,1 heures.