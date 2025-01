Cour constitutionnelle : les huit juges tiennent leur première réunion aujourd'hui

Photo : YONHAP News

La Cour constitutionnelle tient aujourd’hui sa première réunion à huit juges, depuis l’entrée en fonction de ses deux nouveaux membres. Sa porte-parole, Cheon Jae-hyeon, a fait savoir ce matin dans un briefing, que le chef par intérim de la cour, Moon Hyung-bae, avait convoqué cette entrevue. Objectif : partager la situation actuelle notamment sur la destitution par le Parlement du président Yoon Suk Yeol et du Premier ministre Han Duck-soo. Ils discuteront également de relancer les commissions internes dont les activités étaient perturbées à cause des postes vacants.Pour rappel, le 1er janvier, Jeong Gye-seon et Cho Han-chang, ont rejoint la haute juridiction qui fonctionnait depuis octobre dernier avec seulement six membres sur neuf.Par ailleurs, le chef de l’Etat a soumis ce matin sa réponse au procès en destitution, soit 20 jours après que l’Assemblée nationale a approuvé la motion. Le contenu précis sera dévoilé lors de la deuxième audience préparatoire prévue cet après-midi. Hier, le Parlement avait également remis sa réponse et les documents de preuve.Lors de l'audience d'aujourd'hui, il n'est pas obligatoire pour les parties concernées, y compris le président Yoon, d'être présentes. Si ces dernières ne se présentent pas, une nouvelle date sera fixée et, en cas d'absences répétées, l'affaire pourra être jugée sans elles.