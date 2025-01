Le CIO suspend l’opération d'exécution du mandat d’arrêt à l’encontre de Yoon

Photo : YONHAP News

Le Bureau d’enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO) a décidé de suspendre l’opération de l’exécution du mandat d’arrêt à l’encontre de Yoon Suk Yeol. Ce pour des raisons de sécurité due aux confrontations avec la garde présidentielle. L’annonce a été faite vers 13h30.Les procureurs et enquêteurs du CIO ont été dépêchés, tôt ce matin, devant la résidence officielle du chef de l’Etat à Hannam. Dès 8h, en compagnie des policiers, ils ont essayé d’entrer à l’intérieur. Deux heures plus tard, après avoir franchi, grâce aux renforts, le premier, puis le deuxième barrage, ils sont parvenus devant le bâtiment. Mais ils ont dû faire face aux agents qui assurent la sécurité au plus près du dirigeant. La demande de coopération adressée au chef du Bureau de sécurité présidentiel a échoué.Vers midi, l’équipe de défense de Yoon est arrivée sur le site. Plus tôt, l’un d’entre eux, Yun Gap-geun avait déclaré à l’agence de presse Yonhap que « l’opération de l’exécution d’un mandat d’arrêt illégal n’est pas légale ».