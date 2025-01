Crash de Jeju Air : le gouvernement examine les mesures de sécurité des compagnies aériennes

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a passé en revue les mesures de renforcement de la sécurité des compagnies aériennes nationales pour éviter un nouveau drame similaire au crash de l’avion de Jeju Air. Le siège central de la gestion de l’accident a tenu ce matin une réunion avec 11 compagnies, dont Jeju Air, Korean Air et Asiana Airlines, afin d’examiner les dispositifs qu'elles ont mises en place à la suite de l’instruction du ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports.En outre, les autorités publiques ont prolongé de sept jours, jusqu'au 10 janvier, la période de vérification pour les six compagnies aériennes opérant 101 appareils du type Boeing 737-800, impliqué dans l'accident de dimanche.En plus d'examiner l’historique des pannes de moteurs et du train d'atterrissage, soupçonnés d'être les causes de l’incident, des contrôles seront effectués sur le respect des délais de maintenance et l'utilisation de pièces détachées appropriées.Quant à l’enregistreur de données de vol dont l’extraction des informations est impossible en Corée du Sud en raison de la perte du connecteur, il sera expédié aux Etats-Unis la semaine prochaine. Deux enquêteurs s’y déplaceront pour collaborer avec le Conseil national de la sécurité des transports (NTSB) basé à Washington.L'analyse des boîtes noires prend habituellement environ trois mois, mais les experts estiment que cela pourrait prendre plus de temps à cause du connecteur égaré.