Destitution de Yoon : la 2e audience préliminaire s'est tenu cet après-midi

Photo : YONHAP News

La deuxième audience préliminaire du procès en destitution du président Yoon a débuté à 14h à la Cour constitutionnelle. Un des avocats du Parlement, Song Doo-hwan, a déclaré que, loin de faire preuve de remords pour ses actions, le chef de l'Etat incitait ses partisans à commettre des actes illégaux. Et d'ajouter que pour mettre fin à cette situation, la procédure de sa révocation doit être menée le plus rapidement possible.Aux journalistes, l'avocat du numéro un sud-coréen, Bae Bo-yoon, a affirmé que même les fonctionnaires ordinaires doivent passer par une procédure judiciaire rigoureuse avant d'être licenciés. Il a souligné qu'ils mettraient en lumière les raisons pour lesquelles son client avait déclaré la loi martiale d’urgence en risquant sa vie et son honneur. A propos de l'échec de la tentative d'arrestation du président par le CIO, Bae a indiqué que celui-ci subirait l'examen de la validité du mandat au tribunal et il accepterait son exécution si elle est légitime.Quant au chef de la commission législative et judiciaire, Jung Chung-rae, qui dirige l’équipe de la destitution, il a déclaré que tout le pays assistait au sabotage de l'application de la loi en direct à la télévision, et que l’acte de rébellion est toujours en cours.A l’issue de la séance, la phase préparatoire du procès de destitution de Yoon est terminée. Les plaidoiries officielles débuteront le 14 janvier prochain.