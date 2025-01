Mandat d’arrêt à l’encontre de Yoon : le CIO arrête son opération après cinq heures de confrontations

Photo : YONHAP News

Le Bureau d’enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO) a fini par suspendre au bout de cinq heures l’opération d’exécution du mandat d’arrêt à l’encontre de Yoon Suk Yeol. Ce pour des raisons de sécurité due aux confrontations avec la garde présidentielle.C’est à 6h15 que les procureurs et enquêteurs du CIO étaient partis depuis Gwacheon pour la résidence officielle du chef de l’Etat dans le quartier de Hannam à Séoul. Dès 8h, en compagnie des policiers, ils ont essayé d’entrer à l’intérieur. Après avoir franchi plusieurs barrages, ils sont parvenus jusqu’à 200m du bâtiment. Mais ils ont dû faire face à quelque 200 agents de sécurité et militaires qui en bloquaient l’accès. Vers midi, l’équipe de défense de Yoon est aussi arrivée sur le site. Plus tôt, l’un d’entre eux, Yun Gap-geun avait déclaré à l’agence de presse Yonhap que « l’opération de l’exécution d’un mandat d’arrêt illégal n’est pas légale ».Tout en manifestant ses regrets envers l’attitude du président destitué par le Parlement qui continue de refuser de comparaître, le CIO a déclaré que la prochaine étape sera décidée après examen. Il est possible qu’une nouvelle opération se déroule d’ici lundi, date d’expiration du mandat d’arrêt.La réaction des partis politiques ne s’est pas fait attendre. Du côté du PPP d’abord. Pour le parti présidentiel conservateur, la tentative d’arrestation du dirigeant était un acte inéquitable. Dans le camp d’en face, le Minjoo, de centre-gauche, a appelé à arrêter Yoon. De même pour tous ceux qui empêchent l’opération du mandat d’arrêt.Depuis hier soir, la tension sur le site était montée d’un cran en raison des partisans du leader qui se sont rassemblés en masse pour empêcher son arrestation. Ceux qui sont pour son départ immédiat étaient également présents. Afin que tout se déroule sans heurt, la sécurité a été renforcée dans le quartier. Plus de 2 700 policiers y ont été mobilisés.