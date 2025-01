Photo : YONHAP News

En ce lundi 6 janvier, la météo sera contrastée. Ce matin, sur le nord et le centre du pays des chutes de neige sont attendues. Notamment dans le Chuncheong du Nord, le Gangwon et le Gyeonggi. Cette perturbation neigeuse s’évacuera en cours de journée avec le retour du soleil.Du côté des températures, il fait 1°C à Gwangju, 2°C à Séoul et Daejeon ainsi que 6°C à Busan. Cet après-midi, il fera 4°C dans la capitale, 6°C à Jeonju, 8°C à Daegu et 10°C à Busan.A noter que la qualité de l’air sera de niveau mauvais toute la journée.