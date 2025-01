Crash de Jeju Air : fin des recherches sur le site, début des enquêtes sur les causes de l'accident

Photo : YONHAP News

Les recherches sur les lieux de l'accident d'avion de Jeju Air à l'aéroport international de Muan se sont achevées le weekend dernier. La plupart des dépouilles des 179 morts ont été remise à leurs familles, qui ont par la suite commencé la procédure de funérailles.De leur côté, les investigations sur les causes exactes de l'incident débutent. Le gouvernement a ainsi désigné comme site d'investigation les pistes de l'aéroport et leurs alentours.La Commission d'enquête sur l’accident a fait déplacer au hangar les deux moteurs de l'appareil, pour en analyser les principaux composants. Les restes de l'engin, dispersés en dehors de l'aéroport, ont été rassemblés à l'intérieur.Les enquêteurs doivent achever la transcription de l'enregistreur vocal du cockpit, alors que les données de vol seront transférées aujourd'hui au Conseil national de la sécurité des transports des Etats-Unis (NTSB), qui procédera à leur analyse.Par ailleurs, la Police a interdit à Kim E-bae, président de Jeju Air, de quitter le territoire. Elle a perquisitionné l'aéroport de Muan et prévoit de convoquer les personnes concernées.Les enquêtes sur les commentaires malveillants en ligne sur le crash et les victimes ont également débuté. 260 ont été effacés et les auteurs de 80 d’entre eux seront recherchés.Pour rappel, le vol 7C2216, en provenance de Bangkok en direction de l'aéroport de Muan, a percuté des installations aéroportuaires le 29 décembre, au moment de l’atterrissage. La majeure partie de l’avion a été ravagée par les flammes, faisant 179 morts parmi les 181 personnes à bord.