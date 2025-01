Admissions dans les facultés de médecine : plus de 10 000 candidats

Photo : YONHAP News

Plus de 10 000 candidats ont postulé dans les facultés de médecine lors de la procédure d'admission régulière de la session 2025, basée sur les résultats au « suneung », l'équivalent coréen du baccalauréat. Au terme du dépôt de candidatures, qui a pris fin le 3 janvier, le nombre de postulants pour les 39 universités de médecine à travers le pays s'est établi à 10 519. Ce chiffre représente une hausse d'environ 30 % par rapport à l'an dernier. La barre des 10 000 candidatures a été franchie pour la première fois en six ans.Cette augmentation s'explique naturellement par la hausse du nombre de places dans les facultés de médecine, qui a augmenté d'environ 1 500 par rapport à 2024. Ces places supplémentaires sont concentrées dans les établissements qui se trouvent en dehors de la région de Séoul. Ainsi, les candidatures déposées dans les facultés situées dans les provinces de Chungcheong et de Gangwon ont fortement augmenté.Les places non pourvues lors de la procédure d'admission sur dossier ayant été transférées au recrutement régulier, le nombre total de places disponibles pour la procédure régulière a augmenté de 400 par rapport à l'an dernier. Ainsi, le ratio de candidats par place a légèrement baissé.Enfin, l'engouement croissant pour les études médicales a entraîné une baisse des candidatures pour les formations scientifiques dans les meilleurs établissements du pays, comme l'université nationale de Séoul ou l'université Yonsei.Avec la clôture de la procédure d'admissions, il est désormais impossible d'annuler l'augmentation du numerus clausus dans les facultés de médecine pour la rentrée 2025, comme le demande le milieu médical.Reste à savoir ce qu'il en sera pour 2026. L'Association coréenne des médecins (KMA), qui mène des négociations avec le gouvernement, élira ce mercredi son nouveau chef. Les deux candidats en lice sont tous deux réputés pour leur ligne dure contre la réforme médicale menée par l'exécutif.