Cour constitutionnelle : première réunion avec huit juges

Photo : YONHAP News

A huit jours du lancement des audiences officielles du procès en destitution de Yoon Suk Yeol, la Cour constitutionnelle a tenu aujourd'hui une réunion en présence de ses huit juges. Il s'agit d'une première depuis l’entrée en fonction de ses deux nouveaux membres, Jeong Gye-seon et Cho Han-chang, le 1er janvier.Selon le président par intérim de la haute juridiction, Moon Hyung-bae, cette réunion avait pour but d'examiner l’état d’avancement des dossiers en cours et de combler les postes vacants au sein des commissions internes.Lors de cette entrevue, les juges ont partagé des informations sur le procès en destitution du président de la République, mais aussi celui du Premier ministre, Han Duck-soo. Ils ont également discuté du litige entourant le quorum nécessaire pour le vote de la destitution d'un président par intérim à l'Assemblée nationale.Les discussions ont en outre porté sur les enjeux clés du procès de destitution de Yoon, identifiés lors des deux audiences préliminaires, sur les réponses écrites déposés par les deux parties, l'Assemblée nationale et le chef de l’Etat suspendu, ainsi que sur les questions liées à la désignation des témoins.Les juges ont également échangé sur la décision de l’Assemblée nationale de retirer certains motifs de destitution liés à des violations du code pénal, notamment l’accusation d'insurrection.La Cour constitutionnelle organisera le 14 janvier prochain la première audience de plaidoiries dans le cadre du procès visant le dirigeant sud-coréen. Ses avocats ont fait savoir qu’il comparaîtra en personne devant la Cour lors d'une des cinq audiences prévues jusqu'au 4 février.