La K-Beauty dépasse les grandes marques françaises aux États-Unis et au Japon

Photo : YONHAP News

La K-Beauty, l'industrie cosmétique coréenne qui attire l'attention dans le monde entier, a surpassé les produits français, incluant des marques prestigieuses comme Chanel et Lancôme, devenant le leader des importations aux États-Unis et au Japon.Aux USA, la K-Beauty s'est imposée avec ses produits de soins pour la peau, tandis qu'au Japon, elle domine avec ses cosmétiques colorés, consolidant ainsi la position de la Corée du Sud en tant que « puissance cosmétique ».Selon le ministère de l’Industrie, les exportations de cosmétiques sud-coréens ont atteint 10,2 milliards de dollars l’année dernière, franchissant pour la première fois la barre des 10 milliards de dollars.Les données de la Commission américaine du commerce international montrent qu’entre janvier et octobre 2024, les importations de cosmétiques sud-coréens ont atteint 1,405 milliard de dollars, surpassant les 1,032 milliards de dollars de la France. Le pays du Matin clair détient désormais 22,2 % de parts de marché contre 16,3 % pour les marques françaises.Au Japon, la Corée du Sud est restée le principal fournisseur de cosmétiques pour la troisième année consécutive. Selon l'Association japonaise des cosmétiques importés, les importations sud-coréennes ont atteint 941,9 milliards de yens soit une part de marché de 28,8 %. La France représente, quant à elle, 822,8 milliards soit une part de marché de 25,1 %.Les experts attribuent la popularité croissante des cosmétiques coréens aux tendances locales. Aux États-Unis, les consommateurs privilégient des produits fonctionnels comme les soins anti-âge, favorisant la demande pour des produits sud-coréens mettant en avant leurs ingrédients clés. Au Japon, l'influence des idoles de K-pop auprès des jeunes générations, en particulier les MZ, a boosté l’attrait pour le maquillage sud-coréen.