L’équipe juridique de Yoon porte plainte contre le chef du CIO et 10 autres responsables pour tentative d’arrestation illégale

Photo : YONHAP News

L’équipe de défense de Yoon Suk-yeol a porté plainte contre 11 responsables impliqués dans la tentative avortée, vendredi dernier, d’exécuter le mandat d’arrêt à l’encontre du président de la République.La plainte a été déposée ce matin par l’avocat Song Jin-ho auprès du parquet du district central de Séoul. Parmi les personnes visées figurent Oh Dong-woon, chef du Bureau d’enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO), Lee Ho-young, commissaire général par intérim de la Police nationale, Woo Jong-soo, chef du Bureau national d’enquête (NOI), ainsi que Kim Seon-ho, ministre de la Défense par intérim. Ils sont accusés, entre autres, d’obstruction à l’exercice de fonctions publiques.L’équipe juridique de Yoon affirme que le 3 janvier, le CIO a dirigé une unité spéciale de la Police pour tenter d’exécuter illégalement des mandats d’arrêt et de perquisition contre le président suspendu, bien qu’il ne dispose pas du pouvoir de commandement sur celle-ci.Elle a également accusé Lee et Kim de manquement au devoir et d’abus d’autorité pour avoir refusé la demande du chef du Service de sécurité présidentielle visant à renforcer les effectifs de protection.Les avocats du président ont précisé qu’ils entendaient déposer des plaintes contre l'ensemble des 150 personnes impliquées, dès que leur identité aura été confirmée.