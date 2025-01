Corée-USA : Blinken affirme que Moscou est prêt à partager ses technologies satellitaires avancées avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Tae-yul, s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue américain, Antony Blinken, au siège du ministère à Séoul. Il s’agissait de leur première rencontre depuis la tentative du président Yoon Suk Yeol d’instaurer la loi martiale, le 3 décembre dernier.Antony Blinken s’est rendu en Corée du Sud dans le cadre de sa tournée d’adieu, effectuée deux semaines avant la fin du mandat de l’administration Biden. A l'issue de l'entretien il a déclaré que, selon des sources fiables, la Russie serait prête à partager des technologies aérospatiales et satellitaires de pointe avec la Corée du Nord.Le chef de la diplomatie américaine a estimé que le président russe Vladimir Poutine pourrait tolérer le développement de l’arme nucléaire par le régime de Kim Jong-un, renversant ainsi une politique en place depuis plusieurs décennies. Il a noté qu’environ 1 000 soldats nord-coréens avaient été tués ou blessés fin décembre dans la région russe de Koursk, soulignant l’intensification de la coopération entre Moscou et Pyongyang.Le secrétaire d'Etat sortant a affirmé que l’Atlantique et le Pacifique sont indissociables en matière de sécurité, avant de saluer le soutien humanitaire apporté par Séoul à Kyiv. Il a également souligné l’importance des efforts de coopération élargie de la Corée du Sud, du Japon, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande avec l’OTAN pour relever les défis actuels.De son côté, Cho Tae-yul a indiqué que cet entretien avait permis d’échanger en profondeur sur la question nucléaire nord-coréenne et sur la coopération entre Pyongyang et Moscou, mais aussi de réaffirmer la solidité de l’alliance entre Séoul et Washington. Il a ajouté que les deux alliés poursuivront leur coopération sous la prochaine administration Trump.