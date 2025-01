Photo : KBS News

Les températures vont commencer à chuter fortement à partir de ce mardi. Il fait actuellement -5°C à Séoul, -7°C à Daejeon, -2 à Daegu et -1°C à Busan. Dans l’après-midi, il est attendu 1°C dans la capitale, 4°C à Jeonju et 7°C à Busan. Mais le vent qui soufflera sur la majorité du pays fera ressentir des valeurs négatives. A noter que cette baisse du mercure perdurera dans les prochains jours pour atteindre son pic ce jeudi.Du côté du ciel, de fortes chutes de neige sont prévues dans les zones montagneuses de Jeju, du Jeolla et du Chungcheong du Sud. Pour le reste du pays, le soleil dominera sans parvenir à réchauffer les sud-Coréens.