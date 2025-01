Pyongyang confirme avoir tiré un nouveau type de missile hypersonique

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a confirmé avoir réussi à tester hier un nouveau type de missile balistique hypersonique de portée intermédiaire. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui le Rodong Sinmun.Selon le journal officiel du Parti des travailleurs du pays communiste, c’est le Bureau général des missiles qui a effectué ce tir d’essai. Le projectile a volé vers le nord-est depuis la banlieue de Pyongyang, à une vitesse supérieure à douze fois celle du son. Il a ainsi parcouru une distance de 1 500 km, à une altitude maximale de 99,8 km, avant de retomber dans le secteur cible des eaux internationales.Le média d’Etat a également indiqué que « le moteur de la nouvelle arme a été construit avec les matériaux composites en fibres de carbone ». Et qu’« une nouvelle méthode efficace basée sur les technologies accumulées a été introduite dans les systèmes de vol et de contrôle de guidage ».Toujours selon le quotidien, Kim Jong-un a supervisé le lancement d’hier via un système de vidéosurveillance. Des photos publiées par le journal le montrent en train de le regarder, en compagnie de sa fille Ju-ae. Le dirigeant suprême a alors déclaré que le test avait pour objectif de « développer les capacités de dissuasion nucléaire du pays ». Et de mettre en avant que « très peu de nations au monde disposent d’un système d’armes de cette nature ».Hier, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) avait annoncé avoir détecté un missile balistique tiré depuis la région de Pyongyang en direction de la mer de l’Est vers midi, et que l’engin s’était abîmé dans ces eaux entre la péninsule et l’archipel japonais après avoir parcouru quelque 1 100 km.