Le dictionnaire Oxford accueille sept nouveaux mots coréens

Photo : YONHAP News

Quel est le point commun entre « dalgona », « hyung » ou encore « pansori » ? Ces derniers font partie des sept nouveaux mots coréens qui viennent d’être inclus dans l’Oxford english dictionary (OED).Le « dalgona » est une friandise coréenne, devenu populaire grâce à la série « Squid Game ». Quant à « hyung » est un mot pour désigner, entre les garçons, le grand frère ou un homme plus âgé que soi. Et enfin, le « pansori », est un art lyrique du pays du Matin clair souvent comparé à l’opéra.C’est la deuxième fois que des mots originaires de la Corée sont ajoutés dans ce dictionnaire britannique dont la première publication remonte à 1884. En septembre 2021, 26 dont « hallyu », qui désigne la vague de la culture coréenne, avaient fait leur apparition.La plateforme en anglais est mise à jour tous les trois mois. D’après Jieun Kiaer, consultante en langue coréenne de l’OED, ce sont les mots fréquemment utilisés et mentionnés dans le monde anglophone qui finissent par rejoindre le dictionnaire.Avec l’intérêt grandissant pour la culture sud-coréenne, d’autres mots vont y figurer. Parmi ceux qui sont étudiés pour y entrer en 2026 : « haenyeo » qui signifie « plongeuse », « ajuma » ou « tata » ou encore « bingsu », une glace pilée couverte d’une pâte de haricot rouge sucrée.