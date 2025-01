Crash de Jeju Air : le gouvernement va continuer à apporter son soutien aux familles des victimes

Photo : YONHAP News

Le gouvernement va continuer à apporter son soutien aux familles des victimes du crash de Jeju Air. C’est ce qu’a déclaré, ce matin, le président de la République par intérim lors d’une réunion sur le contrôle des catastrophes.D’après lui, le corps des 179 défunts ont tous été remis à leurs proches hier. Toutefois, même après la fin des procédures funéraires, l’exécutif veillera à ce qu’aucune difficulté rencontrée par les familles endeuillées ne passe inaperçue.Dès le 10 janvier, les frais de subsistance d’urgence vont commencer à être distribués. En coopération avec les agences locales, des canaux de communication avec celles et ceux qui ont besoin d’aides seront maintenus. Ces derniers pourront aussi bénéficier d’un programme de soutien psychologique.Choi Sang-mok n’a pas manqué non plus de promettre de mener une enquête « indépendante » et « neutre » pour faire toute la lumière sur ce drame. Tout en menant des efforts pour qu’une telle tragédie ne se reproduise pas.