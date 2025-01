Destitution de Yoon : polémique autour du retrait d’un motif du texte de la motion

Photo : YONHAP News

La Cour constitutionnelle a fermement démenti l’allégation, selon laquelle elle avait invité les représentants du Parlement à retirer le crime de trahison des principaux motifs de la destitution de Yoon Suk Yeol.L’équipe de l’Assemblée l’avait précédemment annoncé, indiquant qu’elle cherchait à aider la Cour à centrer le procès uniquement sur l’inconstitutionnalité de la déclaration de la loi martiale par Yoon. Avec pour objectif de le terminer au plus vite.D’après l’attachée de presse de la haute juridiction, Cheon Jae-hyun, l’affirmation en question est infondée. Néanmoins, la polémique ne désenfle pas. Des députés du Parti du pouvoir du peuple (PPP) se sont rendus hier au siège de l’institution en signe de protestation. Ces élus du mouvement présidentiel ont exigé de ses juges qu’ils déboutent le texte modifié, et de l’Assemblée nationale qu’elle le soumette de nouveau au vote. Le PPP est allé jusqu’à parler d’« une secrète promesse » entre la Cour et le Minjoo, la principale force de l’opposition, en vue d’organiser la présidentielle anticipée. Et ce avant que la justice rende son verdict définitif sur la violation des lois électorales, dont fait l’objet Lee Jae-myung, grand favori du prochain scrutin.La formation de ce dernier a aussitôt réagi. Pour elle, il s’agit d’une affirmation inacceptable. Le mouvement de centre-gauche a tenu à évoquer que Kweon Seong-dong avait lui aussi retiré des motifs de destitution lors du procès en destitution de l’ex-présidente, Park Geun-hye. Kweon dirigeait alors l’équipe des représentants du Parlement pour le procès.