Apec : le gouvernement continue de préparer le sommet de Gyeongju

Photo : KBS News

En dépit de la crise politique, la Corée du Sud continue de préparer le sommet de l’Apec, qu’elle va organiser en novembre à Gyeongju.Le ministère de la Culture examine aujourd’hui l’état des préparatifs dans la ville d’accueil. Des officiels de celui des Affaires étrangères et d’autres institutions y participent eux aussi.En marge de la grand-messe annuelle du forum de coopération économique Asie-Pacifique, le ministère de la Culture souhaite organiser différents événements valorisant les enjeux culturels et historiques de l’ancienne capitale du royaume Silla. Ils portent pour l’essentiel sur le K-contenu, l’art et l’artisanat, entre autres.Le ministère tiendra également le premier « Dialogue culturel de haut niveau » de l’Apec, qui réunira les ministres de la Culture des pays participants.