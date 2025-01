Echange téléphonique entre Kim Myung-soo et Rob Bauer

Photo : YONHAP News

Le chef d’état-major interarmées (JCS), Kim Myung-soo, s’est entretenu hier par téléphone avec le président sortant du comité militaire de l’Otan, Rob Bauer. La situation dans la péninsule a été au cœur de leur conversation.L’amiral sud-coréen a affirmé que les menaces nucléaire et balistique de Pyongyang et sa coopération militaire avec Moscou constituaient un défi grave à la paix et à la sécurité mondiales. Il a ajouté qu’il était nécessaire pour la communauté internationale d’y réagir de concert dans ce contexte d’incertitude accrue.Les deux parties ont reconfirmé leur opposition à tout changement du statu quo par la force. Avant d’afficher leur convergence sur la nécessité de continuer de travailler main dans la main pour le maintien de l’ordre international fondé sur des règles.Bauer quittera son poste le 18 janvier, après trois ans et demi à la tête de la plus haute autorité militaire de l’Alliance atlantique.