IDE : montant record en 2024

En 2024, les investissements directs étrangers (IDE) ont battu des records. A en croire le ministère de l’Industrie et du Commerce, la Corée du Sud a reçu quelque 34,5 milliards de dollars d'investissements de l'étranger. Soit une hausse de 5,7 % sur un an. C’est le montant promis l’an dernier. Celui des flux réellement réalisés a atteint un peu plus de 14,7 milliards de dollars. Là aussi, c’est un bond de 24 % par rapport à 2023.Dans le détail, ce sont les décisions d'investissement des entreprises étrangères dans la filière manufacturière qui ont le plus progressé (+21,6 %). Le Japon a été le premier pays investisseur dans le pays du Matin clair, devant la Chine. Quant aux compagnies américaines et de l’Union européenne, elles ont diminué leurs investissements.