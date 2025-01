Photo : YONHAP News

Séoul a officiellement rejoint le 1er janvier le groupe des pays associés à Horizon Europe, les programmes européens pour la recherche et l’innovation. C’est le plus important programme multilatéral du genre au monde. Il est doté d'un budget de 95,5 milliards d'euros pour la période 2021-2027.La Coré du Sud est le premier pays d’Asie et la troisième nation non-européennes, après la Nouvelle-Zélande et le Canada, à y avoir adhéré.Ses chercheurs et organisations pourront bénéficier de financements dans l’un des trois piliers d’Horizon Europe. Il s’agit du pilier II sur les défis mondiaux et la compétitivité industrielle.